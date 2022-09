Helgoland: Nachfolger von Bürgermeister Jörg Singer gesucht Stand: 04.09.2022 06:00 Uhr Auf Helgoland (Kreis Pinneberg) wird heute ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Der amtierende Verwaltungschef Jörg Singer (parteilos) wird nach zwölf Jahren nicht wieder kandidieren.

Für das Amt des Bürgermeisters haben insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen: Kapitän Hans-Wilhelm Eitzen aus Cuxhaven, Kapitän Martin Köhn aus Helgoland, der Angestellte im öffentlichen Dienst Thorsten Pollmann aus Helgoland, die Verwaltungsfachwirtin Runa-Karen Rosenstiel aus Eckernförde und die Bildungsberatern Sinditt Küster aus Berlin. Nur Sinditt Küster tritt für die SPD an, die anderen Kandidaten sind Einzelbewerber.

AUDIO: Fünf Kandidaten treten bei Bürgermeisterwahl auf Helgoland an (1 Min) Fünf Kandidaten treten bei Bürgermeisterwahl auf Helgoland an (1 Min)

Der amtierende Bürgermeister wechselt in die Wirtschaft

Dass sich so viele auf das Amt bewerben, deutet Amtsinhaber Jörg Singer als Zeichen für die Attraktivität und die Gestaltungsmöglichkeiten des Postens. Seiner Einschätzung nach gibt es zur Zeit kein großes Thema auf der Insel, um das sich sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin besonders dringend kümmern müsste. Seiner Meinung nach steht eher die Weiterentwicklung im touristischen und sozialen Bereich im Mittelpunkt. Sollte keiner der fünf Kandidatinnen und Kandidaten die erforderliche Mehrheit bekommen, kommt es voraussichtlich am 18. September zu einer Stichwahl. Jörg Singer wird nach seiner Amtszeit eigenen Angaben zufolge auf Helgoland bleiben und in die Wirtschaft wechseln.

Weitere Informationen Helgoland: Nordseeinsel mit rotem Felsen und weißer Düne Ein unterirdischer Bunker, Kegelrobben, Lummensprung und zollfreies Einkaufen: Helgoland ist in vielerlei Hinsicht einmalig. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.09.2022 | 08:30 Uhr