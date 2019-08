Stand: 18.08.2019 10:52 Uhr

Helgoland: Nach Bohrung steigen gelbe Dämpfe auf

Im Südhafen von Helgoland sind am Sonnabend nach Bohrungen im Meeresboden gelbe Dämpfe aus dem Wasser aufgestiegen. Außerdem fing es an zu brodeln, weil das Wasser darauf reagierte. So schildert Heiko Ederle, Gemeindewehrführer von Helgoland, die Situation. "Wir sind für solche Fälle nicht ausgerüstet", erklärte Ederle. Deshalb alarmierte er den ABC Dienst Pinneberg, der mit seinem Löschzug Gefahrengut kam. Die Feuerwehr war die ganze Nacht über im Einsatz. Man gehe von einem Kampfmittelverdacht aus, der sei aber nicht bestätigt.

Helgoland: Gelbe Dämpfe nach Bohrung im Hafen NDR 1 Welle Nord - 18.08.2019 12:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Nach einer Bohrung im Hafen von Helgoland sind gelbe Dämpfe aus dem Wasser aufgestiegen. Um das zu untersuchen, mussten Experten vom Festland kommen. Doch die Messungen blieben bislang ohne Ergebnis.







Die Messungen der Chemiker haben allerdings nichts ergeben, so Ederle. Denn das Wasser habe die Substanz so sehr verdünnt, dass nichts mehr nachzuweisen war, erklärt der Gemeindewehrführer. Für die Feuerwehr ist der Einsatz erst einmal beendet. Die Bauarbeiten im Helgoländer Südhafen wurden inzwischen zunächst gestoppt. Jetzt muss erst geklärt werden, was dort im Meeresboden liegt.