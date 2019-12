Stand: 30.12.2019 11:31 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Helgoland: Mehr Heuler durch Abstand zu Touristen

Niedliche Robbenbabys locken traditionell viele Touristen an. Auf der Nordseeinsel Helgoland wurde das in den vergangenen Jahren aber immer mehr zum Problem. Viele Helgoland-Besucher hielten sich nicht an die ausgewiesene 30-Meter-Distanz-Regel und kamen den Jungtieren zu nahe.

Das ist gefährlich, weiß Inselführer Uwe Siemens: "Das ist hier kein Zoo, das ist wilde Natur. Wenn ein Muttertier Gefahr wittert, dann beißt sie um sich." Er selbst hat schon erlebt, wie Eltern ihre Kinder direkt neben einem Robbenbaby platzieren, um ein Foto zu machen. "Lebensgefährlich", schüttelt Uwe Siemens den Kopf.

Wegrennen ist aussichtslos

Auch Rangerin Ute Pausch erklärt das Wesen der Robben: "Die können schon kurz vorm Explodieren sein, sehen aber für unsere Augen immer noch relativ sanftmütig aus." Das sei für die Touristen dann wirklich gefährlich - ein ausgewachsenes Tier schafft es, bis zu 20 Stundenkilometer schnell zu werden. Wegrennen sei da eher aussichtslos.

In den vergangenen Monaten wurden Gäste und Touristen vermehrt aufgeklärt und sensibilisiert. Außerdem sind zeitweise Teile des Südstrandes gesperrt und ein befestigter Weg wurde gebaut, damit die Muttertiere mit ihren Babyrobben nicht gestört werden.

Extremer Unterschied zu den Vorjahren

Mit Erfolg: Mehr als 500 Heuler wurden bislang auf Helgoland geboren. Das sind laut Verein Jordsand jetzt schon mehr als im gesamten vergangenen Winter, als 420 Kegelrobben-Babys auf Helgoland gezählt wurden. Ute Pausch staunt über diese Entwicklung "Da sehen mit der eingeschränkten Begehbarkeit wirklich einen extremen Unterschied zu den Vorjahren. Wir haben so gut genährte Jungtiere und so wenig Fälle, wo wir irgendwo eingreifen müssen, das ist wirklich sehr erstaunlich."

Bis zum 3. Januar noch ist die Überfahrt nach Helgoland mit geführter Tour täglich möglich. Sobald die Paarungszeit vorbei ist und die Tiere ins Wasser gerobbt sind, werden die Strandabschnitte auch wieder frei gegeben.

