Helgoland: Die ersten Kegelrobben sind da Stand: 19.11.2020 05:00 Uhr Corona-bedingt ist es auf Helgoland momentan noch ruhiger als sonst im November. Für die Kegelrobben ist jetzt die Zeit für den Nachwuchs gekommen - und der genießt die Ruhe.

Es ist wieder so weit: Auf der Helgoländer Düne sind die ersten jungen Kegelrobben gesichtet worden. Mit Stand Anfang der Woche waren es 40 - nur der Beginn, wenn man bedenkt, dass es dort im vergangenen Jahr einen Rekord mit insgesamt 531 Geburten gab. Der Verein Jordsand kümmert sich auf Helgoland um das sogenannte Meeressäugermonitoring und überprüft täglich den Zustand der Raubtiere. Rebecca Ballstaedt ist Meeresbiologin und kommt einmal in der Woche zur Düne, um sicherzustellen, dass es den Kegelrobben gut geht: "Helgoland ist ein Ort, der die Tiere wie ein Magnet anzieht", erzählt sie. "Kegelrobben brauchen hochwassergeschützte Bereiche, Strandabschnitte, an denen sie ihre Jungen bekommen können. Das Wattenmeer mit den Sandbänken ist da nicht so geeignet, weil die nach ein paar Stunden schon überflutet sind." Das könne für die Jungtiere tödlich sein.

Heuler kommen nach Friedrichskoog

Rebecca Ballstaedt und ihr Team achten bei ihren Kontrollgängen auch darauf, ob möglicherweise junge Kegelrobben von ihrer Mutter verlassen wurden. Diese Heuler kommen dann zur Auffangstation nach Friedrichskoog. Bei allen anderen achtet der Verein Jordsand darauf, dass die Menschen ihnen nicht zu Nahe kommen. Während der Aufzucht sind die Strände für Besucher tabu. Dennoch hält Rebecca Ballstaedt nichts davon, Menschen und Tiere komplett voneinander zu trennen: "Es geht nicht darum, den Menschen von der Natur auszuschließen. Wir nehmen gerne die Menschen mit in die Natur - auf verantwortungsvolle Weise. Denn nur wenn man etwas kennt, kann man es auch schützen."

Biologin freut sich auf Touristen

Normalerweise werden deshalb auch Touristen auf eigens angelegten Wegen in sicherer Entfernung an den Kegelrobben mit ihrem Nachwuchs vorbeigeführt. Die Meeresbiologin freut sich schon darauf, wenn das wieder möglich ist, denn das gehöre zu ihrer Arbeit dazu. Es sei generell im November auf Helgoland ein bisschen einsamer, aber dieses Jahr ist es Corona-bedingt noch mal ruhiger. Den Kegelrobbenbabys wird das vermutlich ganz gut gefallen.

