Helgoland: Bombenentschärfung am Nachmittag Stand: 11.03.2024 13:53 Uhr Heute soll auf Helgoland (Kreis Pinneberg) eine Bombe entschärft werden. Laut Gemeinde ist diese bereits am Mittwoch auf dem Nordostgelände entdeckt worden.

Ein Sprengmeister aus Kiel vom Kampfmittelräumdienst war am Vormittag auf die Insel gekommen und hat sich die Bombe angesehen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein steckte sie zunächst noch teilweise in der Erde, da die Bauarbeiten nach dem Fund direkt gestoppt wurden. Mittlerweile ist klar: Es handelt sich um eine britische 500-Pfund-Bombe, bei der der Heckzünder fehlt. Deswegen muss der Detonator entfernt werden. Etwa 100 bis 150 Helgoländer und Touristen müssen deswegen am Nachmittag die Häuser verlassen.

Menschen können in Schule unterkommen

Aller Voraussicht nach soll ab 15 Uhr mit der Evakuierung begonnen werden. Dies betrifft wahrscheinlich das gesamte Nord-Ost-Land und die ersten beiden Häuserreihen oben am nordöstlichen Felsen. Die Menschen können vorübergehend in der Aula der James-Krüss-Schule unterkommen. Voraussichtlich ab 16 Uhr soll die Bombe auf Helgoland dann entschärft werden.

