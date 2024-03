Stand: 08.03.2024 13:08 Uhr Helgoland: Bombenentschärfung am Montag

Am kommenden Montag soll auf Helgoland (Kreis Pinneberg) eine Bombe entschärft werden. Laut Gemeinde ist diese bereits am Mittwoch auf dem Nord-Ost-Gelände entdeckt worden. Um was für eine Bombe es sich handelt und welche Gebiete gesperrt und für die Entschärfung evakuiert werden müssen, sei noch unklar, hieß es aus dem Rathaus. Montagfrüh soll ein Sprengmeister aus Kiel die Bombe untersuchen. Voraussichtlich ab 16 Uhr soll sie dann entschärft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2024 | 14:00 Uhr