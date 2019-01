Stand: 05.01.2019 05:02 Uhr

Helgoländer Dünen-Hütte kommt in die Berge

Sie waren mehr als 30 Jahre lang das Ziel vieler Träume: In den Ferienhütten auf der Helgoländer Düne verbrachten unzählige Paare und Familien aus ganz Deutschland ihren Sommerurlaub. Nach Jahrzehnten im rauen Nordseeklima sollen die Hütten in den kommenden Wochen aufs Festland gebracht werden. Anders als zunächst geplant, werden die Bungalows aber nicht entsorgt. Privatleute und Firmen konnten im Dezember Gebote abgeben und die alten Feriendomizile kaufen. "Das war eine Hopplahopp-Idee", sagte Tourismus-Chef Lars Johannson dem NDR Schleswig-Holstein. "Die hat super funktioniert."

Helgoländer Robinson-Hütten werden versteigert NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Magazin - 05.01.2019 19:30 Uhr Die alten Holzhütten von der Helgoländer Düne mögen für manche Schrott sein , andere ersteigern sie aus nostalgischen Gründen.







Unterschriften gegen den Abbau

Die sogenannten Robinson-Hütten standen auf dem Helgoländer Campingplatz, wo jetzt im Winter nur Kegelrobben entspannen. Sie haben 17 Quadratmeter, zwei Zimmer und sind alle in einem ganz unterschiedlichen Zustand. "Als bekannt wurde, dass wir sie wegnehmen, kamen ganz ganz viele Menschen und wollten, dass wir die Hütten stehen lassen", sagt Lars Johannson. "Ich habe sogar Unterschriftenlisten bekommen."

Auf das Kaufangebot im Internet für die 23 Hütten hatten sich nach seinen Angaben etwa 100 Interessierte gemeldet. Diejenigen, die am meisten geboten haben, haben den Zuschlag bekommen. Wer genau welche Hütte bekommt, steht laut Johannson allerdings noch nicht fest. "Das ist jetzt im Moment erst einmal pauschal versteigert. Das muss man bei der Übernahme sehen."

Erlös für guten Zweck

Die Helgoländer und der Brunsbüttler Logistikunternehmer Hans Helmut Schramm wollen den Erlös von mehreren Tausend Euro für gemeinnützige Zwecke spenden. Wieviel es genau sein wird, können die Organisatoren noch nicht sagen. Die Schramm-Gruppe übernimmt den Transport ans Festland. Im Hafen von Glückstadt an der Elbe müssen die Käufer die Hütten selbst abholen oder abholen lassen. Eine der Hütten soll eine Skihütte werden - von der Helgoländer Düne geht es also irgendwo in die Berge.

