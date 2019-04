Sendedatum: 16.04.2019 21:00 Uhr

Helfer üben Rettungseinsatz an Bahnübergang

In Hohenwestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben Rettungskräfte am Dienstagabend den Ernstfall an einer Zugstrecke geübt. Das Szenario: Ein Auto war an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst und mitgeschleift worden. In dem Wagen befindet sich eine schwer verletzte Person. Der Alarm für die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Hohenwestedt und Tappendorf-Rade kam gegen 18 Uhr. Außerdem kamen Rettungskräfte des DRK, ein Notarztteam und die Polizei zur vermeintlichen Unfallstelle - insgesamt etwa 100 Helfer. Ziel der Übung war es, die Person aus dem Auto zu retten, die Zuginsassen zu befreien und auslaufenden Kraftstoff aufzufangen.

Übung bei Hohenwestedt: Zug erfasst Auto













Bauarbeiten ermöglichen Schauplatz auf Gleisen

Zugunglück als Rettungsübung bei Hohenwestedt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 16.04.2019 21:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel Nahe Hohenwestedt haben etwa 100 Einsatzkräfte den Ernstfall geübt. In dem Szenario wurde ein Auto von einem Zug erfasst und mitgeschleift. Die Helfer mussten einen schwer verletzten Mann bergen.







Einsatzleiter Stefan Kanschat hatte die Übung im Vorfeld nicht angekündigt, sodass viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in ihrem Feierabend zu Hause überrascht wurden. Etwa einmal im Jahr rücken die Männer und Frauen zu echten Bahnunfällen aus. Daher müsse so ein Einsatz immer wieder geübt werden, sagte Kanschat. Mit dem Übungsverlauf sei er zufrieden: "Alles ist reibungslos, ruhig, aber schnell verlaufen", sagte der Einsatzleiter.

Die Zugstrecke ist derzeit wegen Bauarbeiten außer Betrieb. Daher konnten Feuerwehr und Nordbahn einen Triebwagen und das völlig demolierte Auto auf den Gleisen positionieren.

