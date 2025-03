Stand: 05.03.2025 06:17 Uhr Heizungen in Elmshorner Wohnkomplex sollen wieder laufen

Nachdem in einem Wohnkomplex in der Elmshorner Panjestraße (Kreis Pinneberg) wochenlang die Heizungen ausgefallen waren, sollen sie nun wieder laufen. Eine Sprecherin des Reparaturdienstes B&O Service, der mit der Hausverwaltung zusammenarbeitet, sagte auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein, dass die Heizung ab Mittwoch wieder funktionieren soll. Alle Rohrbrüche seien repariert.

Wegen mehrerer Rohrbrüche war Anfang Februar die komplette Heizungsanlage in dem Wohnkomplex abgestellt worden. Rund 100 Menschen mussten bei Minusgraden in ihren Wohnungen ausharren. Nach 15 Tagen stellte der Vermieter allen Bewohnern Heizlüfter zur Verfügung. Die Stadt Elmshorn hatte dem Vermieter, der Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH (ZBVV), zuvor eine Frist gesetzt. Bis zum 28. Februar sollte die ZBVV demnach die Bewohnbarkeit der Wohnungen wieder herstellen, also eine Temperatur von 18 Grad in den Wohnungen herstellen. Oberbürgermeister Volker Hatje (parteilos) sagte NDR Schleswig-Holstein zur aktuellen Situation: "Als Stadt sind wir nicht mehr beteiligt, da unserer Aufforderung nachgekommen wurde."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.03.2025 | 09:30 Uhr

