Heizung läuft nach Rohrbruch in Kiel wieder Stand: 10.01.2022 06:36 Uhr Viele Menschen in Kiel haben gestern fast den ganzen Tag im Kalten gesessen. Ein Rohrbruch im Fernwärmenetz der Stadt sorgte für einen Heizungsausfall bei Hunderten Haushalten. Inzwischen läuft alles wieder.

Der Grund für den Rohrbruch in der Holtenauer Straße im Ortsteil Brunswik am Sonntag gegen 7:30 Uhr ist laut den Stadtwerken noch immer unklar. In unmittelbarer Nähe des Bruchs waren knapp 500 Haushalte betroffen. Auf den Social-Media-Kanälen berichteten allerdings auch viele Bewohner aus anderen Teilen der Stadt von einer ausgefallenen Heizung. Demnach waren auch die Stadtteile Schreventeich und Neumühlen-Dietrichsdorf auf der anderen Seite der Förde betroffen.

Wärme ab dem Nachmittag

Erst ab Sonntagnachmittag baute sich dort und auch anderswo in Kiel, laut Stadtwerke, die Wärme wieder auf. Durch den Bruch lief auch grün-gefärbtes Wasser in den Kleinen Kiel. Dies sei aber ungefährlich für Mensch und Umwelt, so ein Sprecher der Stadtwerke.

Stadtwerke färben Wasser grün

Die Erklärung dafür: Um undichte Stellen an den Rohren besser erkennen zu können, hatten die Stadtwerke den grünen Farbstoff in die Fernwärmeleitung eingebracht. Bei den Bauarbeiten lief dann ein Teil des grün gefärbten Wassers in den Kleinen Kiel. "Der Farbstoff ist unbedenklich und biologisch abbaubar", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr NDR Schleswig-Holstein.

