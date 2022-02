Heizöl im Tank - Steuerhinterziehung in Millionenhöhe? Stand: 02.02.2022 05:00 Uhr Die Anklage lautet Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Zwei Männer müssen sich vor dem Kieler Landgericht verantworten, weil sie Heizöl als Diesel verkauft haben. Die beiden Energieerzeugnisse werden unterschiedlich hoch besteuert.

Vor dem Kieler Landgericht müssen sich ab heute der ehemalige Betriebsleiter eines Tanklagers in Kiel und ein Mineralölhändler aus Schönberg (Kreis Plön) wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verantworten. Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft den Angeklagten vor, von 2008 bis 2018 mehrmals im Monat Heizöl nicht als solches deklariert und als Diesel weiterverkauft zu haben. Heizöl und Diesel sind im Prinzip identisch, man kann also Dieselfahrzeuge mit Heizöl betreiben. Heizöl fehlen zwar einige Additive, die zum Beispiel die Verpuffung im Motor effektiver ablaufen lassen, gerade bei Traktoren und Lkw fällt das aber nicht auf. Allerdings werden Energieerzeugnisse, die zu Heizzwecken eingesetzt werden, wie eben Heizöl, in Deutschland deutlich niedriger besteuert. Wer es also zweckentfremdet als Treibstoff einsetzt, macht sich strafbar.

Zoll erkennt Heizöl sofort

Damit der Zoll das kontrollieren kann, wird Heizöl mit einem roten Farbstoff versetzt, zusätzlich wird ein chemischer Marker hinzugefügt. Zollbeamte können also auf den ersten Blick und mit einem Schnelltest zweifelsfrei feststellen, was Tanklaster geladen haben.

Heizöl war nicht farblich gekennzeichnet

Laut Anklage soll die Anlage, für die der ehemalige Betriebsleiter des Tanklagers zuständig war, so von ihm manipuliert worden sein, dass das Heizöl vor dem Umfüllen in die Lastwagen des Mineralölhändlers nicht eingefärbt wurde. An dessen Tankstelle in Schönberg habe er das Heizöl dann als Diesel an Landwirte, Spediteure und Lohnunternehmer weiterverkauft. Nach Recherchen des NDR Magazins Panorama 3 soll er pro Lkw-Ladung etwa 12.000 Euro Steuern hinterzogen haben. Die Tankstelle soll in der Region sehr beliebt gewesen sein, da sie immer ein paar Cent günstiger als die Konkurrenz gewesen sei. Das NDR Magazin berichtete 2019, dass der Zoll dem Duo durch einen anonymen Tipp auf die Schliche gekommen sei.

Neben dem Betriebsleiter des Tanklagers und dem Mineralölhändler müssen sich vor dem Kieler Landgericht auch noch zwei damalige Mitarbeiter des Mineralölhändlers verantworten. Für den Prozess sind elf Verhandlungstage angesetzt.

