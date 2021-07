"Heißt Flagge": Travemünder Woche eröffnet Stand: 23.07.2021 19:47 Uhr Am Freitagabend ist die Travemünder Woche gestartet. Es ist die 132. Auflage der Segelwoche in Lübeck, die bis zum 1. August läuft. Dieses Jahr gibt es aber noch kein buntes Volksfest.

Das traditionelle Startkommando "Heißt Flagge" dufte bei der feierlichen Eröffnung natürlich nicht fehlen, auch wenn Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) es diesmal nicht auf dem Traditionssegler "Lisa von Lübeck", sondern an Land sprechen musste. Dennoch: Zumindest auf dem Wasser kehrt in diesem Jahr ein Stück Normalität der Travemünder Woche zurück.

23 Titelrennen auf dem Wasser

Nach der Corona-Pause im Vorjahr ist der Veranstalter, der Lübecker Yacht Club, froh, die einst zweitgrößte Segelveranstaltung der Welt wieder an den Start zu bringen. 1.350 Segler aus 36 Nationen treten an, es werden 23 Titelrennen ausgetragen: die Welt-, Europa- und Deutsche Meisterschaften. Alle Alters- und Leistungsklassen und alle Bootstypen - von der Jugendjolle bis hin zur hochseetauglichen Jacht - sind dabei.

Keine große Festival-Meile - einzelne Konzerte

Die Segelwoche, die sonst bis zu 800.000 Gäste an die Travepromenade gelockt hat, steht diesmal ganz im Zeichen der strengen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften: Gerade einmal 16 Stände und eine Bühne locken die Besucher. Am Holsten Ankerplatz können Besucher in entspannter Atmosphäre die Tage genießen. Die "Stadtwerke Lübeck Bühne" bietet ein abendliches Musikprogramm an. Der Zugang wird über die Luca-App kontrolliert und begrenzt. Entlang der Strandpromenade bis zum Fontänenfeld gibt ein kulinarisches Angebot. Und von 20 Uhr bis Mitternacht erleuchtet die Takelage der Viermastbark "Passat" in unterschiedlichen Farben. Feuerwerk und Lasershow, Disco am Strand und die große Festivalmeile können in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht realisiert werden.

