Heißester Tag 2021 lockt Schleswig-Holsteiner an die Küsten Stand: 17.06.2021 18:25 Uhr Temperaturen jenseits der 30 Grad haben am Donnerstag die Schleswig-Holsteiner an die Küsten gelockt. Für die Umwelt ist das Wetter aber ein Problem.

34 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), mehr als 33 Grad in der Region Flensburg - es war der bislang heißeste Tag des Jahres in Schleswig-Holstein. Eine Hitzewelle aus Nordafrika machte es möglich. Die tropische Luft aus der Sahara könnte sogar feinste Sandpartikel in den Norden wehen. Für viele Schleswig-Holsteiner waren diese Temperaturen nur am Wasser erträglich. Besonders viel los war deshalb an der Ostsee, in der Lübecker Bucht: Scharbeutz, Haffkrug, Timmendorfer Strand, Niendorf - die Strandabschnitte waren voll. Und auch die Seen in Schleswig-Holstein waren gefragt. Viele Besucher tummelten sich am Großen Plöner See oder auch am Ihlsee in Bad Segeberg.

DLRG: Viele Rettungsschwimmer im Einsatz

Viel zu tun gab es deshalb auch für die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Allein in der Lübecker Bucht waren 30 Rettungsschwimmer auf den Wachstationen. Trotz viel Besuch gab es bis Donnerstagabend aber keine größeren Einsätze. Die DLRG mahnte jedoch auch mit Blick auf weitere warme Tage, auf kleine Kinder zu achten. Corona-bedingt gab es lange Zeit keine Schwimmkurse, das Wasser könnte daher für einige sehr gefährlich werden.

Hohe Waldbrandgefahr in 15 von 27 Regionen

Auch bei Böden und Wäldern macht sich das Wetter bemerkbar - sie werden immer trockener. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht regelmäßig eine Liste mit Regionen, in denen die Waldbrandgefahr steigt. Stand Donnerstag (17.6.) sind von 27 Regionen bereits 15 mit einer "hohen Gefahr" ausgewiesen (Gefahrenstufe 4 von 5), darunter Schleswig-Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg), Wacken (Kreis Steinburg), Lübeck-Blankensee oder Quickborn (Kreis Pinneberg). Am Freitag werden es bereits 16 sein.

Meeno Schrader: Etwas Abkühlung am Freitag

Etwas Abkühlung könnte es am Freitag geben: Kräfte Hitzegewitter können für leicht sinkende Temperaturen sorgen, erklärte NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader.

Weitere Informationen Zehn Tipps gegen Hitze Bei Temperaturen ab 30 Grad fühlen sich viele Menschen nicht mehr wohl. Diese Tipps helfen, die Hitze besser zu ertragen. mehr

Sommerferien und Staus auf Autobahnen

Viel Besuch an den Stränden im Land könnte es dennoch geben, denn Freitag ist in Schleswig-Holstein der letzte Schultag und die sechswöchigen Sommerferien starten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Ferien; in Hamburg, Brandenburg und Berlin dann am 24. Juni. Alle anderen Bundesländer starten später. Der ADAC warnt jetzt schon vor Staus zum Ferienbeginn. Eine hohe Staugefahr gebe es rund um Hamburg, sagte der Sprecher des ADAC Hansa, Christian Hieff.

Vor allem die Baustellen nördlich und südlich des Elbtunnels auf der A7 könnten den Verkehr behindern. Kilometerlange Staus wird es laut Hieff auch auf der A1 nördlich von Lübeck geben. Zwischen Pansdorf und Neustadt in Holstein könnten Autofahrer sehr viel Zeit verlieren. Dort steht in Richtung Lübeck nur eine Fahrspur zur Verfügung, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH Nord erklärte.

VIDEO: Sommerwetter an der Kiellinie (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2021 | 17:00 Uhr