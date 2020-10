Stand: 15.01.2018 18:24 Uhr Heiße Suppe gegen Frost im Wohnzimmer

von Marei Beermann

Seit rund zwei Monaten heißt es für die Bewohner zweier Hochhäuser in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) Bibbern: In den Häusern im Hölk und Poggenbreden fallen immer wieder die Heizung und die Warmwasserversorgung aus. Auf Abhilfe warten die Bewohner der Hochhäuser bislang vergeblich. Deshalb kümmern sich nun Maria Herrmann und ihre Mitarbeiter vom Projekt "Q8" um sie - im Auftrag der evangelischen Stiftung Alsterdorf. Zum Aufwärmen wurde an die Bewohner am Montag heiße Suppe ausgeteilt. Doch die Verteil-Aktion ist gleichzeitig auch ein Hilfeschrei. Mit "Heiße Suppe gegen kalte Blocks" soll auf die Missstände in den Häusern aufmerksam gemacht werden. Immer wieder hätten in den vergangenen Jahren die Vermieter gewechselt, passiert sei allerdings nichts, sagt Maria Herrmann.

Frostige Zeiten im Wohnzimmer

Auch Susanne Puttler muss seit Wochen frieren. Die 35-Jährige wohnt seit knapp fünf Jahren in einem der Häuser. Auch Weihnachten saß sie mit ihren drei und zehn Jahre alten Kindern im Kalten: "Die Kinder waren warm angezogen, mein Besuch war warm angezogen. Buchstäblich mit Jacke saßen wir da." Auch sie hält die vielen Besitzerwechsel für den Grund der Probleme.

Neuer Eigentümer will Situation verbessern

Seit Beginn des Jahres ist der neue Besitzer die Adler Real Estate AG. Das Unternehmen verwaltet laut eigener Homepage rund 50.000 Wohnungen in ganz Deutschland. Die Firma kennt nach eigenen Angaben die Probleme. Wie ein Unternehmens-Sprecher NDR 1 Welle Nord sagte, werde an der Beseitigung der Schäden gearbeitet. Außerdem seien den Mietern Heizlüfter angeboten worden. Davon wissen die Bewohner aber offenbar nichts. Wie eine Umfrage von NDR 1 Welle Nord ergab, ist das Angebot bei den Mietern nie angekommen.

