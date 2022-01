Heimkinder in SH: Abschlussbericht bestätigt Misshandlungen

Stand: 28.01.2022 14:43 Uhr

In der Untersuchung belegen Forscher, dass Kinder und Jugendliche in Heimen für Behinderte und in Psychiatrien in Schleswig-Holstein misshandelt und vernachlässigt wurden. Untersucht wurde der Zeitraum von 1949 bis 1990.