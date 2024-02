Stand: 27.02.2024 07:18 Uhr Heimatschutz in SH: 1.560 unbesetzte Diensposten

Der freiwillige Dienst in den sogenannten Heimatschutzkompanien in Schleswig-Holstein ist offenbar sehr unbeliebt. Nach Angaben des Landeskommandos stehen für Reservisten 1.800 Dienstposten in Schleswig-Holstein zur Verfügung, nur 240 sind aber besetzt. Zudem sei es schwierig, Reservisten für Übungen freistellen zu lassen, heißt es. Denn Firmen sind dazu nicht verpflichtet. Die Heimatschützer sollen im Kriegs- oder Krisenfall den anderen Einheiten der Bundeswehr den Rücken frei halten und zum Beispiel Kasernen oder und Kraftwerke bewachen.

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.02.2024 | 07:00 Uhr