Heiligenhafen: Sperrmüllbrand auf Recyclinghof gelöscht Stand: 03.11.2022 18:21 Uhr Nach dem Brand auf einem Recyclinghof in Heiligenhafen, hatte die Regionalleitstelle Süd eine amtliche Gefahreninformationen für die Gemeinde Gremersdorf herausgegeben. Diese ist nun aufgehoben.

Auf dem Recyclinghof Nord des Zweckverbands Ostholstein (ZVO) in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) sind am Donnerstag 50 Kubikmeter Sperrmüll in Brand geraten. Wie die Leitstelle der Feuerwehr für Ostholstein mitteilte, hatte sich der Brand in einer Betonbox entfacht. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die Rauchwolken waren auch aus weiter Entfernung zu sehen. Ursache für den Brand sollen laut Lübecker Nachrichten Schredderarbeiten in besagtem Sperrmüllhaufen gewesen sein. Laut Polizeiangaben ist der Brand mittlerweile gelöscht. Die Feuerwehr sei noch mit kleineren Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Gefahrenmeldung für Gremersdorf und Stadtgebiet Heiligenhafen

Etwa 60 bis 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Regionalleitstelle Süd hatte eine amtliche Gefahreninformationen für die Gemeinde Gremersdorf herausgegeben. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen abschalten. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Gefahrenmeldung auf das Stadtgebiet Heiligenhafen ausgeweitet. Am frühen Abend gab die Feuerwehr Entwarnung.

