Stand: 28.03.2024 09:45 Uhr Heider Ratsversammlung beschließt Marktfrieden

Der Heider Marktfrieden (Kreis Dithmarschen) wird auch 2025 in gewohnter Art und Weise stattfinden und wie zuvor auch von der Stadtverwaltung organisiert. Das hat am Mittwochabend die Heider Ratsversammlung einstimming bei zwei Enthaltungen beschlossen. Allerdings wird das Programm etwas schmaler ausfallen als in der Vergangenheit. Nach einer kostenlosen Gerneralprobe des Theaterstücks am Donnerstagabend, soll das Fest offiziell erst am Freitag beginnen. Mit dem Marktfrieden erinnert die Stadt Heide an die Verkündung des ersten Dithmarscher Landrechts im Jahr 1447. Das Fest wird seit 1994 alle zwei Jahre durchgeführt.

