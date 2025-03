Stand: 14.03.2025 16:49 Uhr Heider Marktbude am Südermarkt wieder eröffnet

Die Marktbude in Heide (Kreis Dithmarschen) hat am Freitag wiedereröffnet. Der Pop-Up-Store, in dem Aussteller aus der Region einzelne Regale mieten können, wurde 2023 in der ehemaligen Bankfiliale am Südermarkt eröffnet. Damals gab es finanzielle Unterstützung von Stadt und Land. Im Dezember war die Marktbude dann zunächst geschlossen worden. Jetzt eröffnet sie wieder - allerdings ohne Förderung. Michael Wulf, der das Projekt beim Stadtmarketing Heide korrdiniert, sagte NDR Schleswig-Holstein, die Marktbude stünde nun auf eigenen Füßen. Wie zuvor gebe es regionale Produkte, zum Beispiel von Kunsthandwerkerinnen und -handwerkern aus Nordfriesland und Dithmarschen. Alle Produkte seien selbstgestaltet, selbstgemalt und selbstgebaut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2025 | 16:30 Uhr