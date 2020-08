Stand: 06.08.2020 18:32 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Heide lockert Corona-Regeln wieder

In Heide (Kreis Dithmarschen) werden die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen schrittweise wieder gelockert. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Die Veranstaltungs- und Kontaktsperren sowie Einschränkungen für die Geschäfte in der Fußgängerzone sollen von Sonnabend an wegfallen.

Erst mal weiter Maskenpflicht







Treffen wieder möglich

Menschen dürfen sich dann, entsprechend der geltenden Corona-Regeln des Landes Schleswig-Holstein, wieder treffen. Veranstaltungen dürfen wieder stattfinden. Und Geschäftsleute dürfen in der Fußgängerzone wieder Sitzgelegenheiten aufbauen. Angesichts von nur noch neun Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen sind diese Lockerungen aus Sicht von Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) zu verantworten.

Maskenpflicht auf Wochenmarkt bleibt zunächst bestehen

Die Maskenpflicht auf dem Heider Wochenmarkt soll allerdings bis zum 23. August bestehen bleiben. Auch in Büsum gilt die Maskenpflicht für den Wochenmarkt und in der Fußgängerzone. Bis zum 23. August wird Besuchern des Hafens und der Familienlagune Perlebucht zudem geraten, freiwillig eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

In Heide hatte es vor gut anderthalb Wochen überdurchschnittlich viele Corona-Infektionen gegeben. Deswegen wurden die Corona-Regeln dort zunächst verschärft.

