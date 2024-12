Heide: Wohncontainer für Northvolt-Bauarbeiter entstehen ab 2025 Stand: 09.12.2024 09:27 Uhr Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) will im kommenden Jahr mit ersten Tiefbauarbeiten für eine Wohnanlage für Bauarbeitende der Batteriefabrik von Northvolt im Ortsteil Süderholm beginnen.

Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) sagte, man werde die Anlage für temporäres Wohnen im Januar in der ersten Sitzung des Bauausschusses behandeln, erst danach habe man das Baurecht als Voraussetzung für die Errichtung der Wohncontainer. Geplant ist trotz der schlechten Nachrichten rund um Northvolt eine Anlage an der Rendsburger Straße für bis zu 900 Menschen. Die Stadt müsse nun noch rechtliche und finanzielle Einzelheiten eines Vertrages mit Northvolt klären, so Heides Bürgermeister.

Süderholm als Standort für temporären Wohnort

Oliver Schmidt Gutzat betonte, dass die Stadt schon früh für Süderholm als Standort als temporärer Wohnort Bereitschaft gezeigt hätte. Einen Aufstellungsbeschluss hätte es auch schon im Bauausschuss gegeben. Man wolle in Gesprächen mit Northvolt ein Vertragswerk aufsetzen bei dem die Stadt abgesichert sei und bei dem die Stadt entsprechende Bedingungen stelle, so Oliver Schmidt-Gutzat weiter. "Das ist jetzt in der abschließenden Phase, und dann soll das im Januar in den Bauausschuss für den finalen Beschluss gehen", sagte der Bürgermeister von Heide.

Die Pläne für eine ursprünglich geplante zweite Wohnanlage für Bauarbeitende in Wesselburen hatte der Investor Northvolt vor einigen Wochen gestoppt. Laut einer Northvolt-Sprecherin wolle man zunächst die Anlage in Heide fertigstellen, und dann entscheiden, wann man die Fläche in Wesselburen benötige.

