Stand: 05.03.2025 12:02 Uhr Heide: Messerangriff auf Frau - Partner festgenommen

In einem Wohnhaus in Heide (Kreis Dithmarschen) ist eine Frau am frühen Dienstagabend durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Mann wählte nach Polizeiangaben selbst den Notruf und teilte mit, dass er seine Lebensgefährtin angegriffen habe. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe (Kreis Steinburg) ermittelt jetzt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe zu der Tat. Das Motiv des Verdächtigen ist derzeit unklar.

