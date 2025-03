Stand: 04.03.2025 10:07 Uhr Heide: Job-Speeddating in der Agentur für Arbeit

Die Heider Agentur für Arbeit (Kreis Dithmarschen) ist auf der Suche nach gut ausgebildetem Personal. Aus diesem Grund bietet sie am Dienstagvormittag ein Talente-Speeddating an, das sich in erster Linie an Menschen mit einer Schwerbehinderung richtet. In den Kreisen Dithmarschen und Steinburg, die die Agentur in Heide betreut, seien im vergangenen Jahr durchschnittlich 400 Menschen mit einer Schwerbehinderung arbeitslos gemeldet gewesen, sagt der Geschäftsführer Martin Lieneke. Doch gerade diese Menschen seien meist gut geschult oder hätten einen guten Schulabschluss.

Wer sich vorstellen könne, künftig einen Job in der Agentur für Arbeit oder auch eine Ausbildung mit dualem Studium anzutreten, könne das Talente-Speeddating zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr in der Agentur nutzen, um sich vorzustellen und um sich über die Möglichkeiten zu informieren, so Lieneke weiter. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg