Heide: Frühchen-Intensivstation wegen Keim geschlossen

Das Westküstenklinikum (WKK) in Heide im Kreis Dithmarschen hat seine Neugeborenenstation geschlossen. Laut einem Sprecher ist eine akute Keiminfektion der Grund für diese Entscheidung. 14 Tage lang sollen keine neuen Patienten aufgenommen werden. Der Keim sei bei einem Routine-Screening entdeckt worden, teilte der Sprecher des Klinikums weiter mit. Der so genannte Serratia-Keim kommt auch bei gesunden Menschen vor, ohne diese krank zu machen.

Keim hat vermutlich zum Tod eines Frühchens beigetragen

Bei immungeschwächten Menschen, wie etwa Neugeborenen, kann der Keim eine Magen-Darm-Infektion auslösen. Im Blut eines Frühchens auf der Frühgeborenen-Intensivstation in Heide wurde dieser Keim nach Angaben des Westküstenklinikums nachgewiesen. Das Baby kam bereits schwer geschädigt zur Welt und starb wenige Tage nach der Geburt. Man müsse davon ausgehen, dass der Keim zum Tod des schwer kranken Kindes beigetragen habe, teilte Chefarzt Thorsten Wygold in einer Erklärung mit. "Wir sind äußerst betroffen und werden alles daran setzen, für die Eltern und für uns zu einer umfassenden Aufklärung zu kommen." Den übrigen Patienten der Station gehe es gut.

Krankenhaus und Gesundheitsamt haben Maßnahmen ergiffen

Nach dem Ergebnis der Blutprobe des verstorbenen Kindes hat das WKK reagiert. Nach eigenen Angaben hat die Leitung mit der Abteilung der Krankenhaushygiene und dem Gesundheitsamt "ein ganzes Bündel an Maßnahmen" veranlasst, um das Problem in den Griff zu kriegen. So lange die Intensivstation geschlossen bleibt, unterstützen die Städte Itzehoe (Kreis Steinburg) und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit ihren entsprechenden Einrichtungen.

