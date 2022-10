Heide: Feuer in Autowerkstatt sorgt für Großeinsatz Stand: 23.10.2022 10:56 Uhr In Heide im Kreis Dithmarschen ist die freiwillige Feuerwehr am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz ausgerückt. Direkt neben einer Tankstelle war eine Auto- und Wohnmobilwerkstatt in Brand geraten.

Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen hörte ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Meldorfer Straße in Heide einen lauten Knall - die benachbarte Auto- und Wohnmobilwerkstatt stand in Flammen. Tankwart Richard Rohregger alarmierte die Feuerwehr: "Ich habe schon Muffensausen gekriegt und auch gleich zur Sicherheit die ganze Tankstelle gesperrt, dass von unten kein Sprit mehr rauskommt", berichtet Rohregger.

AUDIO: Feuer in Auto- und Wohnmobilwerkstatt in Heide (1 Min) Feuer in Auto- und Wohnmobilwerkstatt in Heide (1 Min)

150 Einsatzkräfte vor Ort

Wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, hatten sich die Flammen am frühen Morgen im Bereich einer Werkstatt ausgebreitet. Die Leitstelle schickte mehrere freiwillige Feuerwehren. Laut Einsatzleiter Eichert lag der Fokus zunächst darauf, die Tankstelle vor dem Brand zu schützen. Dies ist den Einsatzkräften auch gelungen.

Die Werkstatt selbst und mehrere Fahrzeuge sind durch die Flammen erheblich beschädigt worden. Die Brandursache ist noch unklar. Auch wurden bisher noch keine Angaben zur Höhe des Schadens gemacht. Laut Polizeisprecherin hat die Kriminalpolizei nun Ermittlungen aufgenommen.

