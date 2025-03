Stand: 18.03.2025 09:02 Uhr Heide: Familientag beim Frühjahrsmarkt

Am Dienstag (18.3.) findet ab 14 Uhr der traditionelle Familientag auf dem Frühjahrsmarkt in Heide (Kreis Dithmarschen) statt. Die 17 Fahrgeschäfte locken dabei mit vielen Ermäßigungen. Insgesamt sind in diesem Jahr 56 Schausteller auf dem Jahrmarkt vertreten, die laut Stadtmarketing in den ersten drei Tagen bereits viele Besucherinnen und Besucher angelockt haben. Torben Ernst vom Stadtmarketing zeigte sich angesichts des guten Starts und der guten Wetteraussichten optimistisch für den weiteren Verlauf des Marktes. Der endet am kommenden Sonntag (23.3).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen