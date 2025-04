Haushalt 2026: Landesregierung will 200 Millionen Euro sparen Stand: 08.04.2025 21:20 Uhr Die Landesregierung hat die Eckwerte für den Haushalt 2026 beschlossen. Sie plant - Stand jetzt - mit 90 Millionen Euro zusätzlichen Schulden. Weitere sind möglich: Ausgaben in Höhe von 970 Millionen Euro sind noch nicht gegenfinanziert.

Wie plant Schwarz-Grün den kommenden Haushalt? Für 2026 hat die Landesregierung nach Angaben des Finanzministeriums von Silke Schneider (Grüne) Einnahmen von rund 16,47 Milliarden Euro und Ausgaben von etwa 16,56 Milliarden Euro vorgesehen - in ihren Eckwerten. Nach diesen ersten Werten plant die Landesregierung also damit, rund 90 Millionen Euro zusätzliche Schulden zu machen.

970 Millionen Euro noch nicht eingepreist in den Eckpunkten

Die Haushaltplanung ist noch am Anfang, die Eckwerte vorläufig - denn es gibt eine Finanzierungslücke von 970 Millionen Euro im Landeshaushalt 2026 für weitere Ausgaben. Laut Finanzministerin Schneider ist auch deshalb Haushaltskonsolidierung unerlässlich. Diese Lücke will sie unter anderem schließen mit einem Sparpaket: Wie schon in diesem Jahr sollen auch im zukünftigen Haushalt erneut 200 Millionen Euro eingespart werden. Dafür will die Regierung Sparpläne erarbeiten.

Außerdem sei das vom Bund beschlossene Sondervermögen Infrastruktur noch nicht berücksichtigt: Schleswig-Holstein wird so zusätzlich 280 Millionen Euro pro Jahr erhalten. Und auch der nun zusätzlich mögliche Kreditrahmen von 400 bis Millionen Euro ist noch nicht Teil der Eckpunkte.

Entscheidung über Haushaltsentwurf im Sommer

Im Juli will das Kabinett über den dann vollständigen Haushaltsentwurf 2026 inklusive Konsolidierungspaket entscheiden und den Entwurf dann dem Landtag vorlegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2025 | 14:00 Uhr