Haushalt 2021: Neue Schulden und mehr Personal in SH Stand: 24.02.2021 06:00 Uhr Der Landtag in Kiel stimmt heute über den Haushalt 2021 ab. Der Etat sieht Ausgaben von mehr als 14 Milliarden Euro. Die SPD will sich der Stimme enthalten.

Das Land macht mit dem Haushalt 2021 mehr Schulden und will gleichzeitig mehr Personal einstellen. Die bereinigten Einnahmen liegen laut Finanzministrium bei 12,8 Milliarden Euro, demgegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 14,4 Milliarden Euro. Wegen der besonderen Lage in der Corona-Krise beschließt das Parlament den Haushalt erst jetzt und nicht wie üblich im Dezember des Vorjahres.

800 neue Stellen werden geschaffen

Die Ausgaben für das Personal steigen in diesem Jahr auf rund 4,8 Milliarden Euro. Insgesamt gibt es 800 neue Stellen - vor allem für Bildung, Digitalisierung, Polizeinachwuchs, Justitz und allgemeine Verwaltung. "Wir halten die verfassungsmäßigen Vorgaben ein und schaffen es trotzdem, Akzente zu setzen, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch.

SPD verweist auf eigene Akzente im Haushalt

Die SPD will anders als sonst in der Opposition den Haushalt nicht ablehnen, sondern sich der Stimme enthalten. Dies kündigte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner an. Das Gesamtpaket enthalte Dinge, die es ohne die SPD nicht gäbe, sagte er zur Begründung. "Es gäbe ohne uns keinen großen Schulbaufonds, es gäbe ohne uns keine Hilfen für die Innenstädte, es gäbe ohne uns keinen Millionenfonds für bezahlbares Wohnen", listete Stegner auf.

