Hausärzte in SH dürfen Menschen über 60 mit AstraZeneca impfen Stand: 26.04.2021 18:52 Uhr Praxen in Schleswig-Holstein können ab sofort auch über 60-Jährige mit AstraZeneca impfen. Das hat die Landesregierung am Montag mitgeteilt.

Voraussetzung ist allerdings, dass in der jeweiligen Praxis keine Menschen über 70 Jahre oder mit schweren Vorerkrankungen dringlicher eine Corona-Schutzimpfung benötigen. Die Praxen erhielten somit die nötige Flexibilität, wenn die Nachfrage der Impfberechtigten aus den Prioritätsgruppen 1 und 2 nachgelassen habe, heißt es. Allerdings, so heißt es weiter, sollten die Menschen sich beim Arzt nicht aktiv um einen Termin bemühen, sondern nur dort registrieren.

AUDIO: Hausärzte in SH dürfen jetzt auch 60- bis 69-Jährige mit AstraZeneca impfen (1 Min) Hausärzte in SH dürfen jetzt auch 60- bis 69-Jährige mit AstraZeneca impfen (1 Min)

Die Ärzte würden sich aktiv bei den Patienten melden, um ein Terminangebot zu machen, wenn der Impfstoff verfügbar ist. So wolle man eine Überlastung durch viele Anrufe bei den Ärzten und dem medizinischen Personal vermeiden. Laut Ministerium nehmen an den Corona-Schutzimpfungen rund 1.500 Praxen in Schleswig-Holstein Teil. Dort wurden bislang mehr als 110.000 Impfungen durchgeführt.

