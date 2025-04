Stand: 18.04.2025 11:03 Uhr Haus nach Dachstuhlbrand in Neumünster unbewohnbar

In Neumünster-Einfeld ist am Donnerstagabend (17.4.) der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Brand geraten. Laut Feuerwehr konnten sich zwei Personen rechtzeitig ins Freie retten. Die Helferinnen und Helfer waren mehr als drei Stunden im Einsatz und mussten für die Löscharbeiten auch Teile des Daches abnehmen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

