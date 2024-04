Stand: 07.04.2024 15:51 Uhr Haus & Grund: Städte müssen in öffentlichen Raum investieren

Alexander Blažek, der Verbandsvorsitzende des Landesverbands von Haus & Grund in Schleswig-Holstein, sieht die Städte in der Pflicht, sich für weniger Leerstand und eine bessere Aufenthaltsqualität einzusetzen. "Die Städte haben den öffentlichen Raum über Jahrzehnte sträflich vernachlässigt", sagte er. In der Kieler Fußgängerzone Holstenstraße zum Beispiel sei jahrzehntelang nichts passiert. Aus Blažeks Sicht fehlt Kiel eine langfristige städtebauliche Idee und vor allem die Öffnung der Innenstadt zum Wasser. Eine der besten Lagen in Kiel werde derzeit für einen Parkplatz am Ostseekai verschwendet. Die Probleme der Landeshauptstadt finden sich nach Blažeks Angaben in vielen anderen Städten des Landes wieder. In Heide (Kreis Dithmarschen) zum Beispiel werde der große Marktplatz als Parkplatz benutzt. Eine positive Ausnahme in Schleswig-Holstein sei die Flensburger Fußgängerzone, die sehr sorgfältig hergerichtet wurde, die eine hohe Aufenthaltsqualität und viel Außengastronomie biete, so Blažek.

