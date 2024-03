Stand: 22.03.2024 13:53 Uhr Hauptzollamt Itzehoe auf Großbaustellen im Einsatz

Am Donnerstag sind 56 Zöllnerinnen und Zöllner im Bereich des Hauptzollamtes Itzehoe (Kreis Steinburg) auf vier Großbaustellen im Einsatz gewesen. Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung fahndeten sie unter anderem nach sozialversicherungsrechtlichen Verstößen, illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und so genanntem Leistungsbetrug. Dabei haben sie 15 Fälle von illegaler Ausländerbeschäftigung festgestellt. In 67 weiteren Fällen werden nun Nachermittlungen angestellt, so der Zoll.

