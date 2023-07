Hauptwasserleitung kaputt: Menschen in Hartenholm ohne Wasser Stand: 29.07.2023 13:04 Uhr In Hartenholm (Kreis Segeberg) wurde bei Elektroarbeiten eine Hauptwasserleitung beschädigt. Deshalb haben die rund 2.000 Einwohner seit gestern Abend kein Wasser mehr. Bis es wieder fließt, kann es noch länger dauern.

Wie lange die Reparaturarbeiten an der defekten Hauptwasserleitung in Hartenholm noch dauern werden, ist bisher unklar. Seit gestern Abend um 18 Uhr hat die Gemeinde im Kreis Segeberg kein Trink- und Nutzwasser mehr. Jetzt muss improvisiert werden.

Krisenstab regelt Notversorgung mit Wasser

Heute Morgen um 7:30 Uhr hat sich ein Krisenstab getroffen, um zu klären, wie die Hartenholmerinnen und Hartenholmer mit Frisch- und Brauchwasser versorgt werden können. Inzwischen verteilen etwa 50 Feuerwehrleute Wasser. Außerdem wurden mehrere Standorte eingerichtet, an denen Wasser für alle abgegeben wird. Eine Trinkwasser-Entnahmestelle befindet sich in der Dorfstraße 5 (Arztpraxis), Brauchwasser-Entnahmestellen befinden sich an diesen Standorten:

Dorfstraße 5 (Arztpraxis)

Wiesendamm 1 (Feuerwehrgerätehaus)

Dorfstraße 40 (Logopack, Mitarbeiterparkplatz)

Hofstraße 1 (Fallmeier)

Schwarzen Eck 9 (Lawerenz)

