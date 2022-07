Hauptferienzeit: Gute Buchungslage und viel Verkehr Stand: 30.07.2022 13:22 Uhr Weil im Moment alle Bundeländer Ferien haben, sind die Urlaubsorte in SH gut ausgelastet. Der ADAC warnt vor Staus.

Die Küsten Schleswig-Holsteins stehen auch in diesen Sommerferien bei den Deutschen hoch im Kurs. Die Auslastung in den Ferienorten im Land ist daher hoch. Je nach Region liegt die Buchungslage laut der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) zwischen 70 und 90 Prozent, einige Orte an den Küsten sind demnach derzeit ausgebucht.

DLRG: Rettungsstationen sind besetzt

Ins Wasser gehen können die Urlauber relativ sorglos, denn nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind alle Stationen an Nord- und Ostsee besetzt. Pro Tag seien etwa 450 Rettungsschwimmer im Einsatz.

Alle Bundesländer haben Sommerferien

Bei der An- und Abreise zu den Urlaubsorten könnte es dieses Wochenende aber mal wieder etwas länger dauern. Weil es das erste Wochenende ist, an dem wirklich alle Bundesländer Deutschlands Sommerferien haben, rechnet der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) mit vielen Staus - vor allem auf den Fernstraßen zu und von der Nord- und Ostsee sowie auf der A7 in Richtung Dänemark.

Vollsperrung auf der A7

Außerdem ist die Autobahn 7 Richtung Norden bis Montag voll gesperrt. Konkret geht es um die Strecke zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen - und damit auch um den Elbtunnel. Darüber, wie es auf den Straßen im Norden aussieht, informieren auch die NDR Verkehrsmeldungen.

