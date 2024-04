Stand: 16.04.2024 09:50 Uhr Haselunderin qualifiziert sich für Leichtathletik-WM in Japan

Paralympic-Speerwerferin Lise Petersen aus Haselund (Kreis Nordfriesland) ist für die Leichtathletik-WM in Japan nominiert worden. Die Weltmeisterschaft findet Mitte Mai in Kobe statt. Petersen war bereits bei der letzten WM 2023 in Paris dabei, bei der sie Achte wurde. Als damals 16-Jährige war sie zudem die jüngste deutsche Teilnehmerin bei den paralympischen Spielen in Tokio vor drei Jahren. Der Leichtathletin fehlt seit Geburt der linke Unteram.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2024 | 08:30 Uhr