Hartenholm ohne Trinkwasser: Probe wird entnommen Stand: 31.07.2023 08:05 Uhr Sonntagnacht ist die kaputte Stelle der Hauptwasserleitung mit einem Bypass überbrückt worden. Bevor die Wasser-Analyse aus dem Labor nicht vorliegt, sollen die Menschen das Wasser jedoch nicht trinken - und besser auch nicht baden oder duschen.

Seit Freitag müssen die rund 2.000 Bewohner der Gemeinde Hartenholm (Kreis Segeberg) ohne Trinkwasser auskommen. Obwohl die Wasserleitung inzwischen wieder repariert wurde, soll jedoch weiter kein Wasser aus der Leitung getrunken werden. Heute soll eine Probe genommen werden. Bevor die Wasser-Analyse aus dem Labor nicht vorliegt, sollen die Menschen das Wasser jedoch nicht trinken - und besser auch nicht baden oder duschen, wie Thorsten Wiemer von der Gemeindevertretung sagte.

Zwischen 10 und 16 Uhr gibt die Freiwillige Feuerwehr Hartenholm am Dörps-und Sprüttenhuus Trinkwasser an die Bewohner aus.

Sonntagnacht gegen 1 Uhr konnte eine Fachfirma die kaputte Stelle der Hauptwasserleitung mit einem sogenannten Bypass überbrücken. Der Wasserdruck konnte wieder aufgebaut werden.

Komplizierte Reparaturarbeiten

Die Leitung war vermutlich am Freitag bei einer unterirdischen Verlegung von Stromkabeln angebohrt worden. Die Reparaturarbeiten gestalteten sich schwierig, da nicht ganz klar sei, wo genau die Leitung beschädigt worden ist, sagte Veit Wendtland von der Gemeindevertretung am Sonnabend. Der inzwischen nicht mehr amtierende Bürgermeister, der damals beim Bau der Wasserleitung vor Ort war, konnte inzwischen bestätigen, dass die Wasserleitung ungefähr in der vermuteten Tiefe liegen müsste. Aber, so Wendtland: "In die Tiefe können wir dort nicht gehen, weil dort die komplette Hauswand einer Flüchtlingsunterkunft ist und das Gebäude sonst einsturzgefährdet wäre, wenn wir dort mit Maschinen anfangen würden freizulegen." Eine Fachfirma hat noch am späten Abend eine Überbrückungsleitung um die beschädigte Stelle herum gebaut.

Wasser, das aus der beschädigten Hauptleitung strömte, drohte außerdem ein Wohnhaus zu unterspülen. Experten des Technischen Hilfswerks haben die Statik des Gebäudes daraufhin überprüft und konnten Entwarnung geben.

