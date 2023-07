Hartenholm hat wieder Wasser - aber noch nicht zum Trinken Stand: 30.07.2023 10:21 Uhr In Hartenholm sind die Arbeiten an der Wasserversorgung vorangekommen. Es ist wieder Druck auf der Leitung - getrunken werden soll das Wasser laut Gemeindevertretung aber noch nicht. Freitag wurde vermutlich bei Bohrungen für eine neue Stromleitung eine Hauptwasserleitung beschädigt.

Heute Nacht gegen 1 Uhr kam die gute Nachricht von Mitarbeitenden einer Fachfirma: Die kaputte Stelle der Hauptwasserleitung im Kreis Segeberg wurde mit einem sogenannten Bypass überbrückt. Das bedeutet, der Wasserdruck konnte wieder aufgebaut werden. Die rund 2.000 Anwohner in Hartenholm sollen das Wasser, das nun wieder aus dem Hahn kommt, aber trotzdem nicht trinken. Auch besser nicht duschen oder baden, denn es steht noch eine Wasser-Analyse im Labor an, sagte Thorsten Wiemer von der Gemeindevertretung in Hartenholm. Das Ergebnis wird in den kommenden Tagen erwartet.

Komplizierte Reparaturarbeiten

Die Leitung war vermutlich am Freitag bei einer unterirdischen Verlegung von Stromkabeln angebohrt worden. Die Reparaturarbeiten gestalteten sich schwierig, da nicht ganz klar sei, wo genau die Leitung beschädigt worden ist, sagte Veit Wendtland von der Gemeindevertretung am Sonnabend. Der inzwischen nicht mehr amtierende Bürgermeister, der damals beim Bau der Wasserleitung vor Ort war, konnte inzwischen bestätigen, dass die Wasserleitung ungefähr in der vermuteten Tiefe liegen müsste. Aber, so Wendtland: "In die Tiefe können wir dort nicht gehen, weil dort die komplette Hauswand einer Flüchtlingsunterkunft ist und das Gebäude sonst einsturzgefährdet wäre, wenn wir dort mit Maschinen anfangen würden freizulegen." Eine Fachfirma hat noch am späten Abend eine Überbrückungsleitung um die beschädigte Stelle herum gebaut.

Wasser, das aus der beschädigten Hauptleitung strömte, drohte außerdem ein Wohnhaus zu unterspülen. Experten des Technischen Hilfswerks haben die Statik des Gebäudes daraufhin überprüft und konnten Entwarnung geben.

Fast das ganze Wochenende kein Wasser

Seit Freitagabend um 18 Uhr hatte die Gemeinde im Kreis Segeberg kein Trinkwasser mehr. Seit dem frühen Sonnabendmorgen war nach der Ursache gesucht worden, die Reparatur der Leitung war jedoch kompliziert. Eine Notfall-Wasserversorgung wurde am Sonnabend an Extra-Entnahmestellen eingerichtet - mit Hilfe von etwa 50 Feuerwehrleuten. Betroffen sind auch die Bewohnerinnen und Bewohner zweier Pflegeeinrichtungen.

Auch heute gilt: Wer kein Trinkwasser mehr zuhause hat, kann sich den Tag über in der Arztpraxis in der Dorfstraße in Hartenholm versorgen. Gestern waren zudem zusätzliche Entnahmestellen für Brauchwasser eingerichtet worden. Wer Wasser holen möchte, soll eigene Kanister und Flaschen mitbringen.

