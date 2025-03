Stand: 11.03.2025 09:32 Uhr Harrislee: Giftige Schlangen bei Grenzkontrollen entdeckt

Die Bundespolizei hat am Wochenende bei Kontrollen an der dänischen Grenze bei Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) Schlangen entdeckt. Darunter waren zwei Diamantpython und eine giftige Buschviper. Da der Mann keine notwendigen Herkunftsnachweise und Zuchtbelege vorlegen konnte und eine Buschviper nicht ohne Anmeldung und Genehmigung transportiert werden darf, wurden die unsachgemäß "verpackten" Tiere ans Tierheim übergeben. Des Weiteren wurden bei anderen mutmaßlichen Schmugglern am Wochenende Marken-Werkzeug in Mülltüten und ein Anhänger mit Kaffee, Alkohol, Schokolade und Parmesan im Wert von 10.000 Euro sichergestellt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg