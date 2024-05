Stand: 23.05.2024 10:01 Uhr HanseKulturFestival im Lübecker Gründungsviertel

Das Quartier rund um das Gründungsviertel in Lübeck wird vom 7. bis zum 9. Juni zum Festivalgelände: Zum vierten Mal findet dort das HanseKulturFestival statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Musik, Tanz, Theater und Kleinkunst. Geplant sind zwei große Musikbühnen und eine kleine an der Untertrave. Seit 2014 findet das Festival alle zwei Jahre in einem der Altstadtquartiere Lübecks statt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.05.2024 | 08:30 Uhr