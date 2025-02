Stand: 03.02.2025 11:47 Uhr Hanerau-Hademarschen: Polizei sucht Zeugen nach Tankstellen-Überfall

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten bedrohten drei Täter die beiden Mitarbeiterinnen am Samstagabend mit einer Schusswaffe. Sie erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Zigaretten und E-Zigaretten. Von der Tankstelle in der Theodor-Storm-Straße aus flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.02.2025 | 12:00 Uhr