Stand: 01.04.2025 14:44 Uhr Handewitt: Schüler retten Freund das Leben

Vier Schüler der Siegfried-Lenz-Schule in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) sind jetzt für soziales Engagement ausgezeichnet worden. Sie hatten im Februar einem Freund das Leben gerettet. Die fünf Schüler aus dem 11. Jahrgang waren in der großen Pause auf dem Weg zum Supermarkt, als einer von ihnen plötzlich kollabierte. Die Freunde wussten sofort, was sie machen mussten. Sie leisteten Erste Hilfe und riefen den Notruf. Der junge Mann wurde versorgt, in ein künstliches Koma versetzt und in das Diako-Krankenhaus nach Flensburg gebracht.

Laut den Ärzten hätte es für den Jungendlichen ohne die Hilfe seiner Freunde viel schlimmer ausgehen können. Mittlerweile geht es ihm wieder gut. Warum er kollabierte, ist noch nicht geklärt. Die vier Helfer wollen jetzt ein neues soziales Projekt starten: Erste-Hilfe-Kurse für die neunten und zehnten Klassen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg