Stand: 31.03.2025 10:11 Uhr Handewitt: Bundespolizei verhaftet verurteilten Mann

Am Sonntag (30.03) haben Bundespolizisten einen Autofahrer in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) auf dem Parkplatz Handewitter Forst verhaftet. Der Wagen mit bulgarischem Kennzeichen reiste aus Dänemark ein. Der Fahrer händigte den Beamten einen niederländischen Ausweis und einen österreichischen Führerschein aus. Bei der Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den 50-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Fahrens ohne Führerschein. Der Mann wurde umgehend verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Dort zahlte er die festgesetzte Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro. Somit blieben ihm 40 Tage Haft erspart. Den Niederländer erwartet nun ein weiteres Strafverfahren. Er durfte nicht mehr weiterfahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Dänemark Kreis Schleswig-Flensburg