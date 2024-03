Stand: 25.03.2024 16:14 Uhr Handewitt: Bundespolizei nimmt seit 2005 gesuchten Mann fest

Bundespolizisten haben einen seit 2005 gesuchten Mann auf dem Autobahnparkplatz Handewitter Forst (Kreis Schleswig-Flensburg) festgenommen. Einer Streife war am Sonntagmittag ein voll besetztes Auto mit norwegischen Kennzeichen aufgefallen, das zuvor aus Dänemark eingereist war, wie die Polizei mitteilte. Bei der Überprüfung der vier Fahrzeuginsassen stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen einen 46-jährigen Mann ein Haftbefehl wegen Bandendiebstahls vorlag. Er wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Haftbefehl wäre im Oktober 2024 gelöscht worden, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 16:30 Uhr

