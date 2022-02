Hamburger Deponie für Elbschlick: Schleswig-Holstein verärgert Stand: 11.02.2022 10:09 Uhr Hamburgs Pläne für den Hafenschlick sorgen für Verärgerung in Schleswig-Holstein. Minister Albrecht fordert ein Gutachten. Mit seiner Kritik steht er nicht alleine da.

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) kritisiert Hamburgs Pläne für eine neue Elbschlickdeponie vor Scharhörn. "Bislang ist eine Beeinträchtigung des Wattenmeers und seiner Anrainer durch eine Verbringung von Sedimenten nach Scharhörn nicht auszuschließen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Albrecht fordert, dass Hamburg "den Ausschluss jeglicher Gefährdung unseres gemeinsamen Weltnaturerbes" nachweist.

Schlick im Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer?

Bislang verklappt Hamburg einen Teil seines Schlicks nahe der Elbinsel Neßsand. Problem: Von dort treibt ein wesentlicher Teil innerhalb kurzer Zeit wieder nach Hamburg. Nun hatte die Hamburger Wirtschaftsbehörde angekündigt, beim Ausbaggern der Elbe anfallenden Schlick vor Scharhörn zu verklappen. Die Insel gehört zu Hamburg, liegt im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer und ist mit den Nationalparks der Nachbarländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen Teil des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer.

Die Wirtschaftsbehörde verwies auf ein Gutachten der Hafenbehörde HPA, wonach dies ökologisch unbedenklich sei. "Auch wenn Schleswig-Holstein bei der Tonne E3 mehrfach seinen Teil zur Lösung beigetragen hat, ist die Akzeptanz für die Verbringung weiteren Baggerguts auch dort stets daran geknüpft, dass Hamburg sich um eine Verbesserung der Sedimentqualität bemüht und ein langfristiges Sedimentmanagement im Einklang mit dem Klimawandel und dem Wattenmeerschutz entwickelt", sagte Albrecht.

Kritik auch von Niedersachsen und Umweltverbänden

Die Elbe muss in und um den Hamburger Hafen regelmäßig ausgebaggert werden, damit große Containerschiffe einlaufen können. Einen Teil des Schlicks darf Hamburg an die Tonne E3 südlich der zu Schleswig-Holstein gehörenden Insel Helgoland bringen. Auch bei der Landesregierung in Niedersachsen sorgen die Hamburger Pläne für Unmut. Umweltverbände sprachen von einer Katastrophe für den geschützten Lebensraum Wattenmeer.

