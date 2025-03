Stand: 04.03.2025 15:31 Uhr Halstenbek: Anwohner klagen gegen großen ICE-Bahnhof

Dazu versammelt sich in Halstenbek (Kreis Pinneberg) am Dienstagabend auch eine Interessensvertretung der Anwohner. Im November 2023 hatte die Deutsche Bahn erstmals kommuniziert, dass in Halstenbek eine ICE-Abstellanlage für Schnellzüge entstehen sollen. Die Befürchtungen der Anwohner waren von Beginn an groß. Sie befürchten ständiges, lautes Gehupe, taghelles Licht in der Nacht und kaputte Häuser durch ständige Erschütterungen.

Das Eisenbahnbundesamt hat dem Vorhaben der Deutschen Bahn bereits ein großes öffentliches Interesse attestiert. Den Bau komplett zu verhindern, ist demnach für die Interessensvertretung kaum mehr möglich, sagt ihr Sprecher Jens Dose. Ziel der Klage aber sei es jetzt, einen besseren Lärmschutz für die Anwohner zu erwirken. 14 Parteien wollen sich bislang an der Klage beteiligen. Ein mögliches Verfahren wird wahrscheinlich erst im kommenden Jahr am Verwaltungsgericht Schleswig beginnen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg