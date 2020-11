Hallig statt Hektik - Hooge ein beliebter Ort für Neuanfänge Stand: 06.11.2020 18:25 Uhr Reif für die Hallig: Zwei Krankenpfleger haben die Hektik der Großstadt Dortmund mit der Ruhe auf Hooge getauscht. Sie sind nicht die einzigen, die auf der einsamen Hallig einen Neuanfang wagen.

Alles begann mit einem Bildungsurlaub auf Hooge. Dort erfuhren Guido Dommershausen und Thomas Hedderich, dass auf der nordfriesischen Hallig ein Pflegenotstand herrscht. Und weil den beiden Krankenpflegern aus Nordrhein-Westfalen das Eiland hoch im Norden und die Menschen gefielen, bewarben sie sich kurzerhand als Gemeindepfleger - erfolgreich. Damit war ihre Arbeit in einer Klinik in der Großstadt Dortmund Geschichte.

Mehr Zeit für Patienten

Statt Hektik auf der Intensivstation erleben sie nun die Ruhe der Hallig, besuchen die Hooger zu Hause, messen von Hand Blutdruck und Puls. Dass Dommershausen und Hedderich auch privat ein Paar sind, stört auf der Hallig niemanden. "So nah wie hier auf Hooge waren wir in Dortmund nie an unseren Patienten", schwärmen beide. Denn hier haben sie Zeit für ihre Patienten, auch für die Tasse Kaffee nach der Untersuchung. Zum Beispiel mit Patientin Maren. "Die Beiden sind wirklich ganz toll", schwärmt sie. "Auch wenn man etwas hat, das nicht so schön ist, dann traut man sich ihnen das zu offenbaren. Das sind sehr vertrauenswürdige Menschen", erzählt die Hoogerin.

Hooge - ein beliebter Ort für Neuanfänge

Die beiden Dortmunder sind nicht die einzigen Neu-Hooger aus Nordrhein-Westfalen. Thorsten Junker kam vor fünf Jahren von Bad Oeynhausen auf die Hallig. Er ist nun Wattführer und Hafenmeister, außerdem kümmert er sich als Seehundjäger zusammen mit dem Hooger Urgestein Werner Boyens auch um gestrandete Seehundbabys.

Manuela Warda, die zuvor an einer Schule in Niedersachsen arbeitete, unterrichtet seit einiger Zeit die insgesamt 13 Kinder auf Hooge. Nach der Trennung von ihrem Mann ist sie mit ihrer kleinen Tochter Ella auf die Hallig gekommen. Dort hatte der Unterricht wegen Personalmangels zuletzt nur sporadisch stattfinden können, die Neu-Hoogerin Warda will das als Vollzeitkraft nun ändern - und gleichzeitig auch privat auf Hooge ein ganz neues Leben beginnen.

VIDEO: Nordstory: "Wir alle sind Hooge" (4 Min)

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 06.11.2020 | 19:30 Uhr