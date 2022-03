Halbe Million Euro für Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Pinneberg Stand: 23.03.2022 21:02 Uhr Die Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Pinneberg gilt als Nadelöhr in Schleswig-Holstein. Deshalb soll die Strecke ausgebaut werden. Zwischen Hamburg, Pinneberg und Elmshorn soll dann künftig auch die S4-West als Express-S-Bahn fahren.

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) präferiert die Ausbau-Variante mit vier Fernverkehrs-Gleisen für den Knotenpunkt Elmshorn: "Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie und um in diese Richtung auch rasch voranzukommen, sind wir bereit, als Land die Mehrkosten vorerst selbst zu schultern", sagte Buchholz am Mittwoch bei einer Bürger-Informationsveranstaltung in Tornesch (Kreis Pinneberg). Es geht zunächst um eine halbe Million Euro Planungskosten.

Verschiedene Varianten im Gespräch

Hintergrund: Für den Ausbau zwischen Elmshorn und Pinneberg gibt es verschiedene Varianten: eine zweigleisige S-Bahn oder eine viergleisige Fernbahn. Auf den S-Bahn-Gleisen könnten keine weiteren Fernzüge fahren. Ein Grund, warum Buchholz die andere Option bevorzugt. "Dann kann die S-Bahn sich immer die Gleise dazu aussuchen. Denn die ist kompatibel damit", so Buchholz. Mit dieser Option habe man die Möglichkeit S- und Fernbahnen auf der Strecke fahren zu lassen und habe die höchstmögliche Verdichtung und Taktfrequenz auf der Strecke.

Bundesverkehrsministerium will andere Variante

Das Problem: Das Bundesverkehrsministerium, das den Ausbau mitfinanziert, bevorzugt die andere Variante. Die sieht auch einen zusätzlichen Außenbahnsteig in Elmshorn und eine Optimierung der Überholgleise für den Güterverkehr vor. "Damit die Bahn aber die wesentlich bessere Variante weiterplanen kann, werden wir die zusätzlichen Planungskosten von rund einer halben Million Euro komplett übernehmen", kündigte Buchholz an. Das Land sei außerdem bereit die Planungen für das vierte Gleis - als Nahverkehrsprojekt - zu übernehmen und nicht über den Bundesverkehrswegeplan laufen zu lassen.

Nah.SH muss abwägen

Die Autoren der Machbarkeitsstudie hätten festgestellt, dass ein Ausbau der Bahnstrecke mit zwei zusätzlichen Fernbahngleisen wesentlich größere betriebliche Vorteile gegenüber der bisher favorisierten Variante mit ein bis zwei zusätzlichen S-Bahngleisen habe. Vor einer endgültigen Entscheidung müsse in einem nächsten Schritt aber noch eine Gesamtabwägung der Varianten durch den Nahverkehrsverbund Nah.SH erfolgen, so Buchholz.

Viel los zwischen Elmshorn und Pinneberg

Aktuell fahren alle Züge aus Westerland, Kiel und Flensburg ab Elmshorn gemeinsam auf den zwei Gleisen bis nach Pinneberg. Mehr als 200 Züge sind hier täglich unterwegs. Zwischen Hamburg und Elmshorn teilen sich Regional-, Fernverkehrs- und Güterzüge die bestehenden zwei Gleise. Gleichzeitig halten in Tornesch kaum Züge, so dass die Menschen dort zwar stark vom Zugverkehr belastet sind, aber kaum an ihm teilhaben können. In Tornesch kämpft deshalb eine Bürgerinitiative schon seit Jahren für eine bessere Anbindung. Sie beklagt, dass hier zu wenige Züge für Pendler halten. Im Moment sind es - außerhalb der Hauptverkehrszeit - nur 2 pro Stunde.

Zwischen Elmshorn und Pinneberg kommt es wegen der vielen Züge oft zu Behinderungen, die sich auf das ganze Land auswirken. Die Ausfall- und Verspätungsstatistik zeigt, dass der Streckenabschnitt voll ausgelastet ist. Der RE7 zwischen Hamburg und Kiel/Flensburg erreichte demnach im September 2021 eine Ausfallquote von 21,7 Prozent, der RE6 zwischen Hamburg-Altona und Westerland/Sylt eine Ausfallquote von 22,3Prozent.

