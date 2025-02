Stand: 21.02.2025 16:54 Uhr Hakenkreuz-Schmierereien an Büro der Sinti Union SH in Neumünster

In Neumünster sind an der Geschäftsstelle der Sinti Union Schleswig-Holstein die Schaufenster unter anderem mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Nach Angaben der Geschäftsführerin Kelly Laubinger wurden die Fenster in der Nacht zu Freitag oder am Freitagvormittag beschmiert. Die Polizei in Neumünster bestätigt den Vorfall, der Staatsschutz in Kiel hat übernommen. Die Beamten ermitteln demnach wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen und wegen Sachbeschädigung. Die Sinti Union SH informiert über die Geschichte der Sinti und Roma. Darüber hinaus setzt sie sich für die Rechte und Anliegen der Minderheit in Schleswig-Holstein ein.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster