Haftbefehl nach Einbruch in Kindergarten in Kiel-Gaarden

Das Amtsgericht Kiel hat Haftbefehl gegen einen 50-Jährigen erlassen, der Sonntagnacht in eine Kita in Kiel-Gaarden eingebrochen sein soll. Noch in der selben Nacht wurde der Tatverdächtige von Einsatzkräften festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Ein Anwohner hatte laut Polizei beobachtet, wie der Mann mit Brecheisen in das Gebäude einstieg. Den Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge, soll der 50-Jährige seit mindestens Ende vergangenen Jahres weitere Einbrüche rund um Kiel begangen haben.

