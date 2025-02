Stand: 17.02.2025 12:00 Uhr Kiel: Haftbefehl gegen 25-Jährigen nach Messerstich bei Demo

Das Amtsgericht Kiel hat am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 25-Jährigen erlassen, der Ende Januar bei einer Demonstration auf einen Mann eingestochen haben soll. Der Vorfall passierte am Rande einer Kundgebung von Kurden in der Kieler Innenstadt. Dabei soll der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft Kiel einen Mann zuerst verbal provoziert und dann zugestochen haben. Er traf ihn jedoch nicht, sondern verletzte einen anderen Teilnehmer. Nach Ansicht von Oberstaatsanwaltschaft Michael Bimler besteht der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags in zwei Fällen. Das Amtsgericht Kiel hatte einen ersten Haftbefehl zunächst abgelehnt, woraufhin die Staatsanwaltschaft Widerspruch einlegte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel